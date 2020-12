Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Neckarsulm: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in Neckarsulm ein Peugeot 508 beschädigt. Der Wagen stand von 14 Uhr bis etwa 16.45 Uhr auf der Parkfläche in der Rötelstraße. In diesem Zeitraum blieb wohl ein unbekannter Autofahrer an dem Peugeot hängen und hinterließ anstatt seiner Personalien Schäden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu wenden.

Heilbronn: Unfall beim Abbiegen

Knapp 22.000 Euro Schaden entstanden am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Großgartacher Straße in Heilbronn. Ein 22-Jähriger wollte gegen 7.30 Uhr mit seinem Mitsubishi auf Höhe einer Tankstelle nach links abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Suzuki eines 37-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, durch die der Suzuki abgewiesen wurde und gegen eine Abgrenzung am Fahrbahnrand prallte. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Massenbachhausen: Werkzeug aus Auto gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in Massenbachhausen ein Auto auf. Der Renault Kastenwagen stand von 19 Uhr am Dienstag bis 6 Uhr am Mittwochmorgen im Buchenweg. In dieser Zeit müssen sich die Unbekannten daran zu schaffen gemacht und Werkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro aus dem Auto gestohlen haben. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um den Buchenweg machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Brackenheim: Auto von LKW-Ladeklappe getroffen

Auf der Kreisstraße zwischen Brackenheim-Haberschlacht und Brackenheim-Stockheim wurde am Mittwochabend der VW Golf einer 22-Jährigen von der Ladeklappe eines LKWs getroffen. Die Frau fuhr gegen 19 Uhr auf der Strecke, als sich aus unbekannten Gründen die seitliche Ladeklappe eines vorbeifahrenden LKWs öffnete. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit ihrem Wagen gegen die Klappe. Der VW prallte daraufhin gegen die Leitplanke und wurde im Anschluss auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er knapp 100 Meter weiter zum Stehen kam. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Sachschaden am LKW wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Neckarsulm: Einbrecher unterwegs

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Lagerraum einer Firma in Neckarsulm ein. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 22.45 Uhr, am Dienstagabend bis 6.15 Uhr, am Dienstagmorgen Zugang zu dem Gelände in der Friedrich-Ebert-Straße und öffneten dort gewaltsam den gesicherten Lagerraum. Im Inneren entwendeten die Täter Diebesgut im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die zur angegebenen Zeit in der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

