Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Schwaigern: Frontalzusammenstoß Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B 293 bei Schwaigern ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Alpha Romeo-Fahrer befuhr gegen 16 Uhr die Bundestraße von Eppingen kommend in Richtung Heilbronn. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 59-jährige Audi-Fahrerin konnte noch ausweichen, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der hinter dem Audi fahrende 53-jährige Vito-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in das Fahrzeug des Alpha Romeo-Fahrers. Auf den Vito fuhr noch ein dahinterfahrender VW Beetle auf. Der Fahrer des Alpha Romeo musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam schwerst verletzt in ein Klinikum, in welchem er am frühen Abend seinen Verletzungen erlag. Vor Ort waren verschiedene Feuerwehren mit insgesamt 52 Mann und 9 Fahrzeugen vor Ort. Ebenso befanden sich 8 Fahrzeuge und 17 Mann der Rettung vor Ort. Die B293 musste zur Unfallaufnahme, Gutachten vor Ort und Bergung der Fahrzeug voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert aktuell an. Es entstand Sachschaden von ca. 60.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell