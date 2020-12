Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2020

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild? - Zeugenhinweise nach Tötungsdelikt gesucht

Wie bereits berichtet wurde, ereignete sich am 06. September 2020 auf dem Alten Friedhof in Heilbronn ein Tötungsdelikt. Es kam zu einem Angriff auf den 70-jährigen Franco C., genannt "SESE", der schwerverletzt aufgefunden wurde und später seinen Verletzungen erlag. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe "Wilhelm" überprüft derzeit eine Vielzahl von Personen. Bislang führten die umfangreichen Ermittlungen noch nicht zur Aufklärung des Sachverhaltes. Im Zusammenhang mit dieser Tat sucht die Kriminalpolizei nach dem Mann, der auf dem Phantombild unter dem folgenden Link abgebildet ist: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heilbronn-toetungsdelikt/ Der Mann, der als Zeuge oder Tatverdächtiger in Frage kommt, wird als etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 - 1,75 Meter groß mit normaler Figur beschrieben. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen, wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn und privater Seite Belohnungen in Höhe von je 1000 EUR ausgelobt. Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07131 104 4444 oder über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://bw.hinweisportal.de entgegen.

