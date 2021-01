Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Einbruch ins Auto - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Mittwochabend, 27. Januar 2021, hat sich ein bislang unbekannter Mann an einem geparkten Wagen in Rotthausen zu schaffen gemacht. Gegen 22.25 Uhr hatte der Fahrzeuginhaber, ein 32 Jahre alter Gelsenkirchener, aus dem Fenster am Straßburger Weg geguckt und beobachtet können, wie ein Mann zum Auto des Gelsenkircheners ging und die Fahrertür öffnete. Der 32-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin vom Fenster aus an, woraufhin dieser floh.

Der Täter war circa 1,70 Meter groß, außerdem trug er eine graue Jacke und eine braune Mütze.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8212 an das Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell