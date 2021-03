Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mit gestohlenem PKW in Verkehrskontrolle geraten

Geldern (ots)

Eine nächtliche "Spritztour" endete für einen 26-Jährigen und ein 17-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag (20. März 2021) zunächst auf der Wache in Geldern: Mit einem zuvor auf der Krefelder Straße gestohlenen Renault Modus gerieten die beiden Männer gegen 02:00 Uhr auf der Straße Am Nierspark in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Doch anstatt den Anhaltezeichen der eingesetzten Polizeibeamt*innen Folge zu leisten, flüchteten sie in Richtung der Straße Am Holländer See. Weit kamen sie nicht: Auf Höhe der dortigen Feuerwache verlor der 26-Jährige am Steuer des Renaults die Kontrolle über den Wagen und geriet in einen Straßengraben. Die Fahrzeuginsassen nahmen daraufhin die Beine in die Hand, der Beifahrer konnte aber nach kurzer Flucht gestellt werden. Der Fahrer kehrte wenig später eigenständig zum Unfallort zurück. Beide wurden zur Wache Geldern gebracht. Da sich Hinweise ergaben, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Später stellte sich zudem heraus, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt. Nach seiner Vernehmung wurde der Mann aus Geldern entlassen, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der 17-Jährige - ebenfalls aus Geldern - wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell