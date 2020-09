Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Erfolgreicher gemeinsamer Fahndungseinsatz auf der BAB 11

Pasewalk (ots)

Gemeinsam mit der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei sowie den Gemeinsamen Diensteinheiten Vorpommern-Greifswald und Rostock führte die Bundespolizeiinspektion Pasewalk von Dienstag bis heute einen Fahndungseinsatz durch. Dabei konnten insgesamt 15 Straftaten, elf Fahndungstreffer und drei Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz festgestellt werden.

Unter anderem wurde in diesem Zusammenhang am Dienstag ein polnischer Kleintransporter auf der BAB 11, Höhe Nadrensee, durch eine Streife der Bundeszollverwaltung kontrolliert. Der Fahrer gab den Beamten gegenüber an, keine Ladung dabei zu haben. Als sie die Plane der Ladefläche öffneten, stellten die Beamten jedoch das Gegenteil fest und übergaben den Fall an die Bundespolizei. Unter Möbeln und alten Reifen fanden die Bundespolizisten teils neuwertige Werkzeuge und Gartengeräte der Marken Stihl und MAKITA. Die Herkunft konnte schnell ermittelt werden. In der Nacht zu Montag wurde in einem Gartenbaubetrieb in Emstek (Oldenburg in Niedersachsen) eingebrochen und am Tatort ein Gesamtschaden von 50.000 Euro inklusive Gerätewert verursacht. Auf Grund des dringenden Tatverdachtes der Hehlerei, wurden die vier polnischen Insassen des Transporters vorläufig festgenommen und erhielten eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen hat zuständigkeitshalber die Polizei Anklam.

Gestern kontrollierte die Bundespolizei dann auf der BAB 11 einen Kleintransporter mit deutscher Zulassung im Wert von ca. 60.000 Euro. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Peugeot ergab gleich zwei Ausschreibungen. Anfang August 2020 schrieb die Kreispolizeibehörde Coesfeld das Fahrzeug zur Zwangsentstempelung aus, da dieses ohne Haftpflichtversicherung geführt wurde. Zudem hat die Kreispolizeibehörde Borken den Transporter Anfang September zur Sicherstellung ausgeschrieben, da er durch Betrug abhandengekommen war.

