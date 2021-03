Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Betrugsmasche/ Aktuelle mehrere Anzeigen aufgrund betrügerischer SMS

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei erreichte im Laufe des Wochenendes und in den frühen Morgenstunden (22. März 2021) bislang sieben Anzeigen, in denen die Betroffenen angaben, eine betrügerische SMS erhalten zu haben. In der SMS war der Hinweis zu lesen, dass die Angeschriebenen bald ein Paket erhalten würden. Um die Sendung zu verfolgen, solle man auf den Link in der SMS klicken. Der Link führte dann zu einer App, die man installieren solle. Sobald man die App installiert hat, wird man aufgefordert, die Kontodaten zur Überprüfung der Identität einzugeben. Wer jetzt erst stutzig geworden ist und die App deinstallieren möchte, dem wird der Zugriff auf sein Handy verweigert. Derzeit sind der Polizei noch keine Fälle bekannt, in denen die Kontodaten eingegeben wurden und es zu einer Geldabbuchung kam. Die Polizei rät dringend davon ab, SMS von unbekannten Absendern zu öffnen und skeptisch zu sein, wenn von der üblichen Sendungsverfolgung eines Pakets abgewichen wird. Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Kontodaten zur Identitätsüberprüfung ein und informieren Sie die Polizei! (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell