Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut und abgehauen (22.08.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen Unfallflucht verantworten muss sich ein Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf der Straße "Falkenring" ein geparktes Auto beschädigt hat. Ein 23-jähriger prallte mit einem Renault Clio gegen einen geparkten Mercedes und fuhr sofort weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern. Pech für den Unfallverursacher: sein Kennzeichen riss beim Zusammenstoß ab und blieb an der Unfallstelle zurück. Die Polizei konnte dadurch schnell den 23-Jährigen als Unfallverantwortlichen ausfindig machen und wenige Minuten später anhalten. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mann bei seiner Unfallfahrt offensichtlich unter Drogenbeeinflussung stand, was ein Drogenvortest bestätigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

