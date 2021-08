Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut Vandalismus an einem Weidezaun (22.08.2021)

Schönwald (ots)

Einen Weidezaum beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Straße "Hölltal", in einer Talsenke Richtung des Wanderweges "Landschaftspark". Ein unbekannter Täter zerschnitt den Zaun und trat mehrere Weidepfähle um. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zur Tatzeit befanden sich keine Tiere auf der Weide. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Unbekannter in der unmittelbaren Nachbarschaft ebenfalls einen Weidezaun durchtrennt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell