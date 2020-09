Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Offenau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27

Ein 26-Jähriger starb am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Offenau. Der junge Mann war gegen 9.15 Uhr in seinem Renault von Gundelsheim in Richtung Offenau unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang von Offenau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und mit seinem Wagen in den Straßengraben geriet. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der 26-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Bundesstraße blieb bis zum Mittag wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

A6/ Heilbronn: Raserkontrolle führt zu zwei Fahrverboten

Am Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg die Geschwindigkeit zahlreicher Autofahrer auf der A6 bei Heilbronn-Biberach. Zwischen 9 und 11 Uhr konnten die Polizisten 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden. Der Tagesschnellste war in der kontrollierten Baustelle mit 133 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Er und ein weiterer Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Fahrverboten rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell