Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Zimmerbrand

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am späten Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Heilbronn-Biberach aus. Gegen 17 Uhr brach ein Feuer im Kinderzimmer einer Wohnung in der Straße "Sperlingsberg" aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohner des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Nordheim: Parkrempler mit teuren Folgen

Ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in Nordheim geparkten Audi A5. Der Wagen wurde am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr in der Klimmerdingenstraße in Nordheim abgestellt. Als der Besitzer am Mittwoch gegen 19.30 zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass die Motorhaube und der Kühlergrill an seinem Audi beschädigt worden waren. Die Beschädigungen am A5 deuten darauf hin, dass es sich beim Verursacher um den Fahrer eines LKWs gehandelt hat. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: Handy fängt Feuer

Vermutlich ein technischer Defekt eines Mobiltelefons sorgte am frühen Freitagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in der Heilbronner Kernerstraße. Das Handy lag zum Laden auf einem Nachttisch und fing gegen 3 Uhr Feuer. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr, konnten den Brand jedoch schließlich durch einen beherzten Wurf des Smartphones aus dem Fenster selbstständig löschen. Bis auf das zerstörte Handy entstand kein Sachschaden. Da die Bewohner Rauch eingeatmet hatten wurden sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Zaberfeld: Gasgeruch hält Nachbarschaft in Atem

Am Donnerstagabend roch es in einem Wohngebiet rund um die Michelbacher Straße in Zaberfeld durchdringend nach Gas. Ein 60-Jähriger hatte sich daran gemacht einen großen Flüssiggastank abzuklemmen, scheiterte jedoch bei dem Versuch, weshalb Gas austrat. Dieses konnten auch Anwohner umliegender Straßen wahrnehmen und verständigten die Polizei und Feuerwehr. Des weiteren kamen Fachleute an den Ort des Geschehens um Messungen durchzuführen und schließlich den Tank professionell abzudichten. Für die Anwohner in der Umgebung bestand keine Gefahr, jedoch musste der Nahbereich um den Tank kurzzeitig wegen Explosionsgefahr evakuiert werden.

Brackenheim: Betrunkene vom Autofahren abgehalten

Nur dem geistesgegenwärtigen Handeln eines Zeugen ist es zu verdanken, dass eine 70-Jährige nicht mit fast 2,5 Promille in ihr Auto stieg und davon fuhr. Gegen 14.30 Uhr wurde der Polizei eine stark betrunkene Person in Brackenheim gemeldet, die drauf und dran sei mit ihrem Fahrzeug davon zu fahren. Beim Eintreffen der Streife in der Georg-Kohl-Straße wurde die 70-Jährige neben ihrem Fahrzeug angetroffen, wegfahren konnte sie nicht da der Zeuge ihr den Autoschlüssel abgenommen hatte. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht des Zeugen und der Beamten. Die Polizei stellte den Autoschlüssel der Seniorin sicher bis diese wieder fahrtüchtig ist.

Lauffen am Neckar: Auto aus Werkstatt gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen Audi aus einer Werkstatt in Lauffen. Die Täter gelangten irgendwann im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Donnerstag in die Werkstatträume in der Straße "Im Brühl" und entwendeten dort zunächst den Schlüssel zu dem A4 und dann das ganze Auto. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 mitzuteilen.

Bad Friedrichshall: Teurer Zusammenstoß

Knapp 18.000 Euro Reparaturkosten kommen auf zwei Autofahrerinnen zu, die am Mittwochmittag in einen Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall verwickelt waren. Eine 53-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in ihrem BMW auf der Wilhelmstraße. An der Kreuzung zur Pfarrstraße übersah sie wohl den von rechts kommenden Fiat einer anderen 53-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der am BMW ein Schaden von rund 10.000 und am Fiat ein Schaden von circa 8.000 Euro entstand. Beide Frauen blieben unverletzt.

Beilstein: Schwerverletzter Mofa-Fahrer auf Feldweg gefunden

Ein 66-Jähriger hatte am frühen Donnerstagmorgen Glück, dass er von Zeugen auf einem Feldweg bei Beilstein gefunden wurde. Der Mann wurde gegen 4.15 Uhr auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Mühlstraße entdeckt, wie er dort schwer verletzt auf dem Boden neben seinem Mofa lag. Der Mann muss dort zuvor mit seinem Krad unterwegs gewesen und vermutlich aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum gestürzt sein. Zumindest lag diese Vermutung wegen des alkoholgeschwängerten Atems des 66-Jährigen nahe. Er wurde von Rettungskräften zur Versorgung seiner Verletzungen und einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

