Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vergessene Pizza löst Brandmelder aus (22.08.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine verbrannte Pizza hat am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr in der Straße "Steinweg" auf den Plan gerufen. Ein 29-Jähriger vergaß, dass er eine Pizza im geheizten Backofen hatte. Diese verkohlte und löste durch den entstandenen Qualm einen Brandmelder aus. Die Feuerwehr rückte an, musste jedoch nicht eingreifen. Es entstand kein Schaden.

