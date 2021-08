Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar

Lkr. Freudenstadt) Dachgepäckträger samt Ladung auf Autobahn verteilt (21.08.2021)

Horb am Neckar (ots)

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 06:00 Uhr löste sich zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb der vermutlich nicht ordnungsgemäß montierte Dachgepäckträger am Audi eines 47-jährigen Fahrzeugführers. In der Folge verteilte sich der Dachträger selbst sowie das darauf befindliche Surfbrett mit Segel und Zubehör auf beiden Fahrstreifen der Autobahn. Ein nachfolgender 71-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr mit seinem Sattelzug die Gegenstände. Die aufnehmenden Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie das überfahrene Surfbrett zwischen den linken Rädern steckend im Sattelauflieger feststellen konnten. Durch Glück fuhren keine weiteren Fahrzeuge in das auf den rechten Fahrstreifen ragende Surfbrett bzw. die weiteren auf der Fahrbahn verteilten Gegenstände. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Audi des Unfallverursachers blieb unbeschädigt, so dass der 47-Jährige im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme seine Urlaubsreise fortsetzen konnte.

