Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Randalierer treiben ihr Unwesen - Zeugenaufruf (21.08.2021)

Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro richteten Randalierer am frühen Samstagmorgen in der Rottweiler Innenstadt an. Vermutlich aus reiner Zerstörungswut wurde im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr bis 04:40 Uhr zunächst in der Neckarstraße mit einem abgestellten Schirmständer der Rollladen einer Gaststätte eingeschlagen, wodurch die dahinter befindliche Scheibe zerbrach. Etwa 75 Meter weiter in Richtung Stadtmitte wurde mit einem vermutlich vor Ort aufgefundenen Dachziegel die Heckscheibe an einem abgestellten Taxi eingeschlagen und die Beifahrertüre beschädigt. Im weiteren Verlauf wurde in der Königstraße der rechte Außenspiegel eines geparkten Fiat abgetreten. Gegen 04:41 Uhr wurden dem Polizeirevier Rottweil schließlich randalierende Jugendliche gemeldet, welche in der Königstraße Schilder und Mülltonnen umwarfen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Inwiefern ein Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 erbeten.

