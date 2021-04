Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Mühlauhafen: An mehreren geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Mühlauhafen (ots)

Im Mannheimer Mühlauhafen haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mehreren geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. In der Zeit zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr hatten die Unbekannten an fünf Pkw und einem Lkw die Seitenscheiben eingeschlagen und die Außenspiegel umgeklappt. In zwei der Fahrzeuge waren die Täter offenbar auch eingedrungen. Inwiefern sie dabei etwas entwendeten, ließ sich bislang nicht feststellen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

