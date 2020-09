Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher tritt und bespuckt Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

Ein 16-Jähriger hat am vergangenen Samstagfrüh (12.09.2020) gegen 02:00 Uhr nach einer vorausgegangenen Körperverletzung am Stuttgarter Hauptbahnhof einen eingesetzten Polizeibeamten getreten, beleidigt und bespuckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es auf dem S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs zwischen dem 16-Jährigen und einem 17-Jährigen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Jugendlichen mit den Fäusten aufeinander eingeschlagen haben, wovon der 17-Jährige eine blutende Platzwunde davontrug, die später ärztlich behandelt werden musste. Alarmierte Bundespolizisten trafen die beiden Kontrahenten noch vor Ort an und nahmen beide vorläufig fest. Während der Festnahme beleidigte und bedrohte der jüngere der beiden Jugendlichen unentwegt die eingesetzten Beamten, trat einem Polizisten gegen das Schienbein und spuckte in dessen Gesicht. Unter Zwangsmaßnahmen wurde der mit 1,7 Promille alkoholisierte und bereits polizeibekannte 16-Jährige zum Bundespolizeirevier verbracht, wo er später einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

