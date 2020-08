Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht auf Parkplatz

Emmerich (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 10.08.2020, vom Kauflandparkplatz an der Normannstraße entfernt. Der Besitzer eines schwarzen Hyundai i40 war gegen 18.30 Uhr kurz zum Einkaufen. Als er wenige Minuten später wieder zurückkehrte, stellte der frische Unfallschäden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet. Demnach handelt es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um eine schwarze E-Klasse-Limousine neueren Modells mit Klever Kennzeichen. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt nach weitere Zeugen. (SI)

