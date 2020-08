Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kradfahrer nach Unfall mit weißem Mini gesucht

Goch (ots)

Am Donnerstag (6. August 2020) gegen 17:30 Uhr war eine PKW-Fahrerin in ihrem weißen Mini auf dem Emmericher Weg in Richtung Pfalzdorf unterwegs. An der Kreuzung Am Gocher Berg/ Eschenweg wollte sie weiter geradeaus auf den Eschenweg fahren. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte sie mit einem von links kommenden Zweiradfahrer. Als sie ausstieg, setzte sich der Kradfahrer wieder auf seine Maschine - vermutlich eine Geländemaschine - und flüchtete über die Straße Am Gocher Berg in Richtung Pfalzdorfer Straße. Ob der Mann sich verletzt hat, ist unklar. An dem Mini entstand ein Schaden vorne links. Der Kradfahrer und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

