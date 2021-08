Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Pkw aufgebrochen (20.08.2021)

Konstanz (ots)

In der Zeit vom 18.08.21 bis 20.08.21 wurde durch eine unbekannte Täterschaft an einem auf dem Parkplatz Seemaxx geparkten Pkw die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Brille im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732/95066-0 erbeten.

