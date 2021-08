Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung an Pkw (20.08.2021)

Konstanz (ots)

In der Zeit vom 08.08.21 bis 20.08.21 wurde ein vor dem Anwesen Bruder-Klaus-Straße 16 in Konstanz geparkter Pkw Audi A3, Farbe dunkelblau, durch eine unbekannte Täterschaft erheblich beschädigt. Es wurde ein Reifen zerstochen, auf der Fahrerseite wurde eine lange Kratzspur hinterlassen und ein Spiegel wurde nach außen geklappt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5´000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

