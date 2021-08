Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St.Georgen, Lkrs. VS) Ungebetener Besuch im Vereinsheim

St. Georgen (ots)

Ein Einbruch in das Vereinsheim der Hundefreunde "Am Storzenberg" ist der Polizei am Freitag angezeigt worden. Ein noch unbekannter Dieb machte sich in den vergangenen Tagen an einem Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite zu schaffen. Da er dieses wahrscheinlich nicht öffnen konnte, trat er letztendlich die Eingangstüre der Terrasse ein. Im Innern des Gebäudes stahl er aus verschiedenen Behältnissen, darunter zwei Spendenkassen, einen kleineren Geldbetrag. Den Schaden an Fenster und Terrassentür schätzt die Polizei auf 500 Euro

