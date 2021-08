Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkrs. KN) Arbeiter fallen von Arbeitsbühne

Öhningen-Marbach (ots)

Zwei Arbeiter sind am Freitagmorgen nördlich von Marbach in einer Obstanlage von einer Arbeitsbühne gefallen. Einer davon zog sich Schulter- und Kopfverletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht ganz geklärt. Möglicherweise führte ein Fehler in der Hydraulik der selbstfahrenden Maschine dazu, dass die Plattform beim Einholen von Hagelnetzen plötzlich nach vorne kippte und die Mitarbeiter aus drei Metern Höhe hinunterstürzten. Die weiteren Untersuchungen in dem Fall dauern an.

