POL-KN: (B311, Emmingen-Liptingen) Gefährliche Überholmanöver eines Lkw - Autofahrer muss ausweichen - Zeugen gesucht (20.08.2021)

B311, Emmingen-Liptingen (ots)

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf seiner Fahrt auf der B311 von Meßkirch in Richtung Tuttlingen mehrere Male an unübersichtlichen Stellen andere Lkw überholt und hierdurch Verkehrsteilnehmer gefährdet. Beim dritten Überholvorgang, der kurz vor dem Kreisverkehr zur B14 stattfand, kamen dem 53-Jährigen mehrere Autos entgegen, die stark abbremsen mussten. Der erste Pkw im Gegenverkehr musste sogar auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zu einem Unfall kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Ein Zeuge konnte den Lkw mit ungarischer Zulassung schließlich stoppen und die Polizei verständigen. Diese sucht im Zuge der Ermittlungen nun dringend weitere Personen, denen der Lkw aufgefallen ist oder die von diesem gefährdet worden sind. Insbesondere wird der bislang unbekannte Autofahrer, der in den Grünstreifen ausweichen musste, gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/941-0) zu melden.

