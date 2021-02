Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf haltendes Auto aufgefahren (24.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Vöhrenbacher Straße verursacht. Eine 31-jährige Cupra Ateca Fahrerin hielt an der Einmündung zur Landesstraße 181 an, um nach rechts in Richtung Pfaffenweiler abzubiegen. Ein nachfolgender 24-Jähriger bremste mit seinem Auto zu spät und fuhr auf den Seat auf.

