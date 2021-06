Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - gefährliche Körperverletzung im Innenstadtbereich - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 12. Juni 2021, kam es zwischen 02.45 Uhr und 03.00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes aus Vechta. Das Opfer wurde durch vier bislang unbekannte Täter in der Großen Straße vor der Lokalität Banane, Gehweg von dort in Richtung Münsterstraße Hotel M24 verfolgt und mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert, sodass der 23-Jährige im Hotel M24 Schutz suchte. Zwei der Täter folgten dem Opfer bis ins Hotel und schlugen dort weiter auf ihn ein. Erst als weitere Hotelgäste auf die Handgreiflichkeiten aufmerksam wurden, ließen die Täter von dem Opfer ab und verließen die Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Tel.-Nr.: (04441) 9430 entgegen.

Goldenstedt OT Lutten - unerlaubtes Inbrandsetzen von Abfällen

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, kam es um 15.10 Uhr im Pickerweg zu einem Brandgeschehen: Ein 53-jähriger Goldenstedter verbrannte bei trockener Witterung und ca. 33 °Celsius Außentemperatur unbeaufsichtigt und widerrechtlich einen mit Holz beladenen Anhänger, um diesen zu entsorgen. An die ca. 25 m² große Feuerstelle grenzten landwirtschaftliche Felder und Wiesen mit trockenem Gras an. Nach Aufforderung durch die vor Ort eingesetzten Beamten löschte der Verursacher das Feuer mittels eins Gartenschlauch provisorisch ab. Die Freiwillige Feuerwehr Lutten (15 Kameraden, 4 Fahrzeuge) wurde alarmiert und kümmerte sich um die weitere Löschung. Gegen den Goldenstedter wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 18. Juni 2021, kam es um 10.35 Uhr in der Straße Klingenhagen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte mit einem weißen PKW Peugeot 208 neben dem ordnungsgemäß an der Straße Klingenhagen/Ecke Juttastraße geparkten blauen PKW Nissan Qashquai eines 64-jährigen Mannes aus Vechta. Als der bislang unbekannte PKW-Fahrer die Fahrzeugtür seines Peugeot öffnete, stieß er diese so gegen die hintere rechte Fahrzeugtür des 64-Jährigen, dass dort ein Schaden entstand. Als der 64-Jährige den Unfallverursacher zur Rede stellte, entfernte sich dieser. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - männlich, - ca. 25 bis 30 Jahre alt, - braune Haare.

Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 18. Juni 2021, kam es um 07.00 Uhr auf der Landesstraße L881 zu einem Verkehrsunfall: Ein 31-jähriger Mann aus Goldenstedt befuhr mit seinem PKW aus Richtung Goldenstedt kommend die Bergstruper Straße in Richtung Visbeker Damm. Im Streckenverlauf kam ihm ein LKW entgegen. Von diesem fiel ein Stein herunter und stürzte in die PKW-Windschutzscheibe des Goldenstedters. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin (2021 00 700 113)

Am Donnerstag, 17. Juni 2021, gegen 10.50 Uhr, kam es in der Einmündung Oyther Straße/Taubenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 56-jähriger Mann aus Goldenstedt befuhr mit seinen Pkw die Taubenstraße in Fahrtrichtung Oyther Straße. Im dortigen Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 87-jährigen Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht.

