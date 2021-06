Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg Saterland - Hollener Badesee - Überprüfung der Einhaltung der Corona-Schutzvorkehrungen

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem starken Zulauf des Hollener Badesees. Die Örtlichkeit wurde durch die Friesoyther Beamten mehrfach im Rahmen der Streifentätigkeit überprüft. fließender Verkehr vorhanden. Gegen 20.00 Uhr war abfließender Verkehr vorhanden. Es wurden noch ca. 10 Personengruppen mit 80 Personen festgestellt. Hierbei handelte es sich vorwiegend um Abgangsklassen der hiesigen Schulen. Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Barßel - Diebstahl eines Motorrades

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Juni 2021, 22.30 Uhr, und Freitag, 18. Juni 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kampstraße das schwarze Motorrad KAWASAKI Z 750 aus dem Carport eines 29-jährigen Geschädigten. Das amtliche Kennzeichen der Maschine lautet: CLP-G 288. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter (04498) 922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am Freitag, den 18. Juni 2021, kam es um 07.05 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 65-jähriger Busfahrer aus Barßel befuhr mit einem Schulbus die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Der Schulbus ist mit zu dieser Zeit mit 17 Schülerinnen und Schülern besetzt. Als er nach links abbiegen wollte, um die Bushaltestelle der Grundschule Edewechterdamm anzusteuern, fuhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe mit seinem Muldenkipper nahezu ungebremst hinten auf den Schulbus auf. Durch die Kollision wurde glücklicherweise lediglich eine 14-jährige Schülerin aus Friesoythe leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Vor Ort wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften eingesetzt. Zur konkreten Anzahl und zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Einige Kinder wurden im zeitlichen Verlauf durch ihre Eltern von der Unfallstelle abgeholt. Die Kinder, die trotz des aufregenden Ereignisses am Schulunterricht teilnehmen wollten, wurden - zwar nicht ganz pünktlich, aber dafür wohlauf - mit einem Ersatzbus zur Schule gefahren.

