POL-VDMZ: Videokonferenz auf dem Standstreifen der Autobahn

Rheinhessen/Bad Kreuznach (ots)

Gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Das war das Fazit eines auf dem Seitenstreifen der A 61 stehenden PKW am 21.4.2021 gegen 16:30 Uhr.

Zu dieser Zeit stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Koblenz ein vermeintliches Pannenfahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Bad Kreuznach fest, das völlig ungesichert dort stand. Weder war ein Warndreieck aufgestellt, noch waren die Warnblinker eingeschaltet. Als die Beamten an die geöffnete Seitenscheibe der Beifahrertür herantraten, stellten sie fest, dass der 27-jährige Fahrer des PKW gerade an einer Video-Konferenz teilnahm, die über sein Smartphone lief. Der Mann gab auf Befragen an, dass er angehalten habe, da er unbedingt an dieser Konferenz teilnehmen wollte. Deshalb habe er auf Standstreifen angehalten, um eben nicht während der Fahrt das Smartphone zu benutzen. Ihm wurde erläutert, dass aber das Parken auf der Autobahn eben auch nicht erlaubt ist. Ihn erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

