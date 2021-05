Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Zettelschreiber nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 25. Mai, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Lohauserholzstraße sucht die Polizei einen unbekannten Zettelschreiber. Der oder die Unfallflüchtige kollidierte gegen 12 Uhr mit einem geparkten Mercedes und schob diesen dadurch auf einen ebenfalls geparkten Opel. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der jeweils Zettel mit dem mutmaßlichen Kennzeichen des Unfallverursachers an beiden Fahrzeugen hinterließ. Der unbekannte Verfasser des Zettels wird gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Hamm unter 02381 916-0 aufzunehmen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell