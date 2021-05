Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hauptunfallursachen bekämpfen: Geschwindigkeit und Ablenkung im Blick der Polizei

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei führte am Mittwoch, 26. Mai, in der Zeit zwischen 7 und 14 Uhr, an mehreren Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit und Ablenkung durch. Insgesamt verhängten die Beamten 40 Verwarnungsgelder und schrieben elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Nutzen des Smartphones während der Fahrt und weiteren Verkehrsverstößen.

Untersuchungen haben ergeben - die Nutzung eines Smartphones führte 164-mal häufiger zu einem Unfall als Vergleichssituationen ohne Nutzung. Bei 50 Stundenkilometern legt ein Fahrzeug in nur einer Sekunde rund 14 Meter zurück. Der Zwei-Sekunden-Blick aufs Display bei einer Fahrt mit 50 km/h bedeutet also fast 30 Meter Blindflug.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell