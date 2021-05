Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Führer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Dienstag, 25. Mai 2021, um 17 Uhr wurde ein 38-jähriger Pkw-Führer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Goethestraße / Schillerstraße leicht verletzt. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem VW Tiguan die Goethestraße in südliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Schillerstraße einzubiegen. Ihm entgegen kam der 38-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW Polo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg der Schillerstraße geschleudert und beschädigten dort ein Verkehrszeichen. Der 40-Jährige verletzte sich leicht und wollte selbstständig eine Arzt aufsuchen. Beide unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6700 Euro beziffert. (ab)

