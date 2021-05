Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, 21. Mai, kam ein ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Ostdorfstraße zu Fall und verletzte sich durch den Sturz schwer. Der Radfahrer befuhr gegen 8.30 Uhr den Geh- und Radweg in Richtung Werler Straße und bremste sein Zweirad in Höhe der Einmündung Ostdorf stark ab. Hierbei stürzte der Mann aus Hamm und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.(hei)

