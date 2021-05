Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Alleinunfall verletzt

Hamm - Sandbochum (ots)

Am Montag, 24. Mai 2021, wurde ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm bei einem Alleinunfall mit seinem Pkw Chevrolet leicht verletzt. Der 21-Jährige befuhr die Sandbochumer Straße in nördliche Richtung. Etwa in Höhe der Hausnummer 74 verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zum Stehen kam. Der 21-Jährige wurde mit dem eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro beziffert. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. (ab)

