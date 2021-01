Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 68-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Sonntag, den 31.01.2021, in Ahlen ereignete. Um 12.44 Uhr befuhr der Ahlener mit seinem Opel Corsa die Schachtstraße aus Richtung August-Kirchner-Straße kommend in Fahrtrichtung Grenzweg. An der Einmündung Schachtstraße Ecke Förderweg kam der 68-Jährige ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte ein Verkehrszeichen. Bei dem Versuch gegenzulenken überquerte er die Schachtstraße, durchfuhr einen Vorgarten und kollidierte mit einer Hauswand. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

