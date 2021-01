Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, den 29.01.2021, um 12.24 Uhr, in Warendorf ereignete. Eine 50-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem VW Polo die Reichenbacher Straße in Fahrtrichtung Im Grünen Grund. Beim Überqueren der Kreuzung Freckenhorster Straße Ecke Reichenbacher Straße kam es zur Kollision mit dem Lkw eines bosnischen Staatsangehörigen, der die Freckenhorster Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Sassenbergerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Eine Fachfirma reinigte den Kreuzungsbereich von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Es entstand ein Sachschaden 10000 Euro.

