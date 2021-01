Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Tatverdächtige Ladendiebe festgenommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.1.2021 beobachtete ein Ladendetektiv gegen 12.45 Uhr einen 38-Jährigen bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in einem Discounter am Lippweg in Beckum und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige soll in Begleitung einer oder zweier Personen gewesen sein. Kräfte der Polizei übernahmen den 38-Jährigen und brachten ihn zur Polizeiwache, wo er vernommen wurde. Zivilkräfte fahndeten nach weiteren Verdächtigen sowie einem verdächtigen Auto. Sie entdeckten den Pkw wenig später, hielten diesen an und nahmen den 45-jährigen Fahrer fest. Im Fahrzeug stießen die Beamten auf zahlreiche Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Ein Teil der aufgefundenen Sachen konnte dem Geschäft am Lippweg zugeordnet werden.

Die Staatsanwaltschaft Münter beantragte Untersuchungshaft für die georgischen Tatverdächtigen, die am Freitagnachmittag (29.1.2021) am Amtsgericht Beckum vorgeführt werden.

