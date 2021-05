Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büro

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Mai, 12 Uhr, und Dienstag, 25. Mai, 7 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro im zweiten OG eines Geschäfts- und Bürohauses an der Westraße/Martin-Luther-Straße ein.

Die Täter hebelten gewaltsam die Zugangstür auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell