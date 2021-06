Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Vorbildliche Radfahrer

Bei einer großen Kontrolle des Radverkehrs am Sonntagnachmittag in Künzelsau hatten die eingesetzten Polizisten kaum etwas zu beanstanden. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr kontrollierten die Beamten am Kochertalradweg zwischen Ingelfingen und Künzelsau den nichtmotorisierten Zweiradverkehr. Dabei kam es hauptsächlich zu freundlichen Gesprächen mit den Radfahrern. An allen Rädern war der technische Zustand in Ordnung und die allermeisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Straßenverkehrsordnung. Es mussten lediglich neun verkehrserzieherische Gespräche geführt werden, da Radfahrer über den Kochersteg gefahren waren, obwohl sie hier eigentlich hätten absteigen müssen.

Forchtenberg: Mit der Leitplanke kollidiert

Schäden in Höhe von knapp 12.000 Euro entstanden am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall bei Forchtenberg. Eine 30-Jährige war um kurz nach Mitternacht mit ihrem Seat von Forchtenberg-Ernsbach in Richtung Forchtenberg-Sindringen unterwegs, als sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Die Fahrerin blieb unverletzt und konnte mit ihrem beschädigten Fahrzeug nach Abschluss der Unfallaufnahme weiterfahren.

Künzelsau: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Wohl weil eine 32-Jährige am Samstagmittag ein anderes Auto übersah, kam es in Künzelsau zum Unfall. Die Frau fuhr gegen 12 Uhr in ihrem VW Sharan auf der Langenburger Straße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich ein 47-Jähriger mit seinem VW Scirocco. Beim Abbiegevorgang des Sharans kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell