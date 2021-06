Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Leingarten: Nach Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Am Sonntagabend, um 20.18 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße zwischen Nordheim und Leingarten ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Die 56-jährige Lenkerin eines Dacia befuhr die Landstraße aus Nordheim kommend. Auf der Strecke musste sie verkehrsbedingt halten, da ein Fahrzeug vor ihr rechts abbog. Der 26-jährige Lenker eines Seat befuhr die Straße in gleicher Richtung und kollidierte mit dem haltenden Pkw der 56-Jährigen. Der Dacia wurde aufgrund des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert, die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen gerettet werden. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt, dessen Beifahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde dem Fahrer des Seat eine Blutprobe entnommen und ein Gutachter zur weiteren Klärung an die Unfallstelle hinzugezogen. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 40.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 21 Mann, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 6 Mann inklusive Notarzt vor Ort. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für 3,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell