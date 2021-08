Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

Konstanz (ots)

In der Opelstraße passierte am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit einem Opel Vivaro und einem VW Golf. Ein 32-jähriger Golf-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr in Richtung Max-Stromeyer-Straße. Beim Linksabbiegen in den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants übersah er einen entgegenkommenden Opel-Van mit einem 63-Jährigen am Steuer. Es kam zu einer Kollision, bei der ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro entstand. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

