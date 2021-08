Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Ruhrstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in eine Werkstatt/Lagerhalle eingebrochen. Gestohlen wurden verschiedenste Geräte der Marke Makita. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Marl:

Im Kreuzeck wurde am Donnerstag in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür auf und nahmen - offensichtlich gezielt - eine Playstation, ein Notebook und ein Tablet mit. Durchwühlt wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. Die Tat passierte zwischen 11 und 14 Uhr.

Recklinghausen:

Auf der Daimlerstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag oder am frühen Donnerstagmorgen in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine gekippte Terrassentür auf und durchsuchten die Räume, während die Bewohnerin schlief. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell