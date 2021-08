Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verdächtiger Geruch führt Ermittler zu Drogen-Plantage

Recklinghausen (ots)

In einem Gebäude auf der Ewaldstraße hat die Polizei am Donnerstagabend eine Cannabis-Plantage gefunden. Nachbarn hatten eine "Geruchsbelästigung" gemeldet. Als die Beamten - mit Hilfe der Feuerwehr - nachschauten, fanden sie in einem Raum eine Indoor-Plantage mit mehreren Cannabis-Pflanzen. Der Haschisch-Geruch war offensichtlich auch der Grund für die festgestellte "Geruchsbelästigung". Die Polizei hat einen 28-jähriger Tatverdächtigen aus Recklinghausen vorläufig festgenommen, die Pflanzen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell