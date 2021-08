Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 16:50 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten auf dem Ostgraben. Auf der Straße An der Vehme fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Dorsten. Im Bereich der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand etwa 4.000 Euro Sachschaden.

