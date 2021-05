Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Navis ausgebaut

Wickede (ots)

Ein ausgebautes Navigationssystem und heruntergelassene Autoscheiben zeugen von einem Diebstahl in der Nacht zu Freitag (21. Mai), zwischen 17 Uhr und 4 Uhr im Wilhelm-Raabe-Weg. Unbekannte hatten aus einem weißen VW das Navi ausgebaut. Bei Tatentdeckung stellte ein Zeuge heruntergelassene Autoscheiben am Wagen fest. Wie die Unbekannten in den Wagen gelangen konnten, ist bislang unklar. In den frühen Morgenstunden wurden die Beamten noch zu weiteren Fahrzeugöffnungen in der Droste-Hülshoff-Straße und der Hatzfeldstraße gerufen. Auch hier gingen die Unbekannten die Fahrzeuge an und entwendeten die Navigationssysteme. Insgesamt zählte die Polizei bislang fünf angegangene Autos. Zeugen die Hinweise auf den Diebstählen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

