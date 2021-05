Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Teurer Burger

Soest (ots)

Mit allen hinzuzurechnenden Konsequenzen wird für eine 32-jährige Soesterin ein begehrter Burger wohl recht teuer werden. In der Nacht zu Freitag (21. Mai), fiel gegen 00.30 Uhr einer Polizeistreife ein Wagen am Nottebohmweg mit eingeschalteten Nebelscheinwerfer und Standlicht auf. Bei der Kontrolle der 32-jährigen Autofahrerin und dem folgenden Atemalkoholtest mit 1,96 Promille war schnell klar, dass die Fahrt im Streifenwagen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus weiterführt. Der Grund für die nächtliche Fahrt, an einen ersehnten Burger zu kommen, ließ sich demnach erst einmal nicht verwirklichen. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein der Soesterin und fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Teurer Burger. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell