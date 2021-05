Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Auto geklaut oder betrunken gefahren?

Anröchte (ots)

Mit der Frage, ob ein Unbekannter ein Auto gestohlen hatte oder ob ein 44-jähriger Anröchter mit 1,32 Promille den Wagen selber fuhr damit verunfallte, muss sich nun das zuständige Verkehrskommissariat in Lippstadt beschäftigen. Fest steht, dass in der Nacht zu Mittwoch (19. Mai) um kurz nach 01.45 Uhr ein beschädigter Wagen auf der Völlinghauser Straße, zwischen den Straßeneinmündungen zur Boschstraße und dem Beskidenweg stand. Weiterhin waren von einer Kuhweide mehrere Holzpfosten der Umzäunung umgeknickt oder abgebrochen. Im Verdacht steht der 44-Jährige kurz zuvor mit dem Wagen von der Straße in die Kuhweide abgekommen und dann wieder durch die Umzäunung auf die Straße gefahren zu sein. Von dort aus führten die Spuren quer über die Völlinghauser Straße vor einen Metallzaun und auf einen Grünstreifen auf dem der Wagen zum Stillstand kam. Der Anröchter gab gegenüber der Polizei an, dass ein Unbekannter den Wagen gestohlen hätte und er noch hinter dem entwendeten Wagen hinterhergelaufen sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest, frische Verletzungen, sowie eine Zeugenaussage ließen die Beamten jedoch an der Aussage zweifeln, woraufhin die Streifenwagenbesatzung Spuren am Wagen sicherte, den Führerschein des Tatverdächtigen sicherstellte und mit ihm in ein Krankenhaus fuhr, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Eine Belehrung hinsichtlich der Strafbarkeit über das "Vortäuschen einer Straftat" ließen sich die Beamten auch nicht nehmen. Das Ordnungsamt übernahm die Sicherung der Kuhweide mit den Kühen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 6.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell