Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Rechts vor Links

Werl (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin und circa 1.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 15.35 Uhr, auf dem Langenwiedenweg in Werl. Eine 25-jährige Werlerin befuhr zuvor mit ihrem Auto den Olakenweg und wollte den Langenwiedenweg queren, um dann ihre Fahrt in der Schüngelstraße fortzusetzen. Hierbei erkannte sie eine von rechts kommende, 49-jährige Fahrradfahrerin aus Welver zu spät. Diese hatte aufgrund der "Rechts-vor-Links-Regelung" Vorfahrt gehabt. Im Kreuzungsbereich kam es dann trotz einer Bremsung der Autofahrerin zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. (reh)

