Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Licht nicht eingeschaltet - Blutprobe

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20. Mai) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 3 Uhr auf der Erwitter Straße eine 53-jährige Radfahrerin aus Lippstadt aus. Diese fuhr mit ihrem Rad ohne eingeschaltetes Licht auf der linken Seite in Schlangenlinien an einer Verkehrsinsel vorbei. Ein Atemalkoholtest in Folge der anschließenden Kontrolle ergab 1,96 Promille. Den weiteren Weg durfte die 53-Jährige daraufhin mit den Beamten zum Krankenhaus im Streifenwagen fortsetzen. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Mit der Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt wird sie sich nun auch noch beschäftigen müssen. (reh)

