Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verwirrter Mann - Notrufe bei Polizei

Soest (ots)

Heute (20. Mai), ab 11.18 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei in Soest von Bürgerinnen und Bürgern ein, die über einen augenscheinlich verwirrten Mann im Bereich des "Großen Teichs" berichteten. Der 44-jährige Soester hielt ein "Kampfmesser" in der Hand, welches er nach eigenen Angaben zuvor gekauft hatte und es "zeigen" wollte. Da der Mann hierbei Selbstgespräche führte, wurde die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Mann am Großen Teich in Gewahrsam und anschließend mit auf die Polizeiwache nehmen. Bei seiner Durchsuchung wurde neben dem Messer noch eine kleinere Menge an Cannabis aufgefunden . Zu einer konkreten Bedrohung kam es durch den Soester nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Das Ordnungsamt veranlasste die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Anstalt. (reh)

