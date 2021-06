Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Nord (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (17.06.2021) in einen Kindergarten an der Mühlstraße und in ein Vereinsheim an der Nordbahnhofstraße eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 18.45 Uhr und 08.00 Uhr ein Fenster des Kindergartens auf und durchsuchten dann die Räumlichkeiten. Aus einer Geldkassette stahlen sie zirka 300 Euro Bargeld. An der Nordbahnhofstraße lösten die Täter zwischen Mitternacht und 8.00 Uhr die Verschraubung am Fenster des Vereinsheims bevor sie dann das komplette Fenster entfernten. Sie steigen hinein und stahlen etwa 300 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Zeugen im Fall Mühlstraße werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden. Im Fall Nordbahnhofstraße werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

