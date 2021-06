Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmittag (15.06.2021) ein 88 und 86 Jahre altes Ehepaar in ihrer Wohnung in Birkach bestohlen. Die Täter klingelten gegen 12.00 Uhr an der Haustür des Paares und gaben sich als Telefondienst-Mitarbeiter aus, die angeblich die Fernseh- und Internetanschlüsse kontrollieren müssten. In der Wohnung lenkten die Täter das Ehepaar zirka eine halbe Stunde lang durch Gespräche ab, bevor sie die Wohnung wieder verließen. Die Senioren stellten erst am Abend fest, dass Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Der erste Täter wird als schlank, zirka 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine hellgraue Hose, ein kariertes Hemd und sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter soll ebenfalls um die 40 Jahre gewesen sein und war etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte eine dicklichere Statur und eine hellere Hautfarbe als der erste Täter und sprach mit leichtem Akzent. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

